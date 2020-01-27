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حوادث

باستخدام عصا خشبية.. قتلت ابنها بسبب كثرة صراخه

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:16 م
جثة
جثة
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اسلام مقلد
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بتشريح جثة طفل قتلته والدته، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة، وذلك بسبب كثرة صراخه والتعدى عليه بعصا خشبية حتى الموت.

وتجرى النيابة العامة تحقيقات موسعة مع الام المتهمة للوقوف على الأسباب الحقيقة والكاملة لقيامها بقتل نجلها.

و كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة غجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان أسبابها.

بداية الواقعة كانت عندما ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن القاهرة، اليوم الاثنين، القبض على ربة منزل قتلت ابنها، 4 سنوات، بسبب كثرة صراخه بعد التعدي عليه بعصا خشبية في مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد بأن "محمد. ع. ص"، 45 سنة، سروجي سيارات، ومقيم بشارع مجرى العيون، دائرة القسم، وله عنوان آخر عشة خشبية بجوار سور مجرى العيون بذات الدائرة- اكتشف وفاة ابنه "سيف. م. ع"، 4 سنوات، ومقيم بذات العنوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بوفاة نجله جنائيا.

وبسؤال والدة المجني عليه "بسمة. ع. ا"، 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أعلنت عدم علمها سبب وفاته، وبتضييق الخناق عليها اقرت بتعديها منذ يومين عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، وإحداث إصابته المشار إليها لكثرة صراخه، وبتاريخ اليوم اكتشفت وفاته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبسؤال المبلغ أقر بأنه على علم بأن المتهمة دائمة التعدي على ابنه، ونفى علمه بتسببها في وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
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