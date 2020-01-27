بسبب الإثاريين .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد

شن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على جمال عید رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بسبب دفاعه المستمر على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وهجومه على الدولة المصرية .
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وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى : "هو إنت خلصت الإخوان ودخلت دلوقتى على عملائهم من الإثاريين والفوضويين ".
وقال آخر "على نفس شاكلة جماعة الإخوان الإرهابية التي لم تجد أحدا يتحدث عن عناصرها سوى جمال عيد ورفاقه.. الإثاريين والفوضويين وأصحاب دعوات التخريب وجدوا ضالتهم فيه".