إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أثناء سفرهم لحضور حفل زفاف بصحراوي المنيا

شهد طريق الجيش أمام مدخل قرية الشيخ فضل ببني مزار شمال المنيا وقوع حادث إنقلاب سيارة مما اسفر عن اصابة 6 اشخاص اثناء سفرهم لحضور حفل زفاف بمدينة القاهرة.













تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق الجيش أسفر عن إصابة 6 أشخاص





وتبين من إنتقال ضباط مباحث المركز انقلاب سيارة أجرة شمال قرية الشيخ فضل مما أسفر عن إصابة 6 اشخاص كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف بمدينة القاهرة وتم نقلهم لمستشفى طواريء الشيخ فضل وتحررمحضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق