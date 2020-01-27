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متحدث البرلمان يكشف موعد إصدار قانون الأحوال الشخصية ..فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:28 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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هاني حسين
قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه من أبرز القوانين التي يتم العمل على إنهائها داخل المجلس، قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ والإدارة المحلية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف صلاح حسب الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نعمل على إصدار وإنجاز قانون الإجراءات الجنائية، ويتم تحديث وتطوير منظومة العدالة داخل الدولة، وقانون الإجراءات الجنائية مرتبط بحياة الـ 100 مليون مصري".

وتابع صلاح حسب الله "هناك اهتمام  بضرورة الانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية وسيكون من القوانين التي يتم إصدارها في دور الانعقاد الحالي".

واكمل صلاح حسب الله: "قانون رقم 8 لعام 2015 ينظم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتلاحظ أنه هناك استحداث لبعض وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتنة وضرب الأمن القومي المصري ونعتبر مثل تلك الأفعال بمثابة الإرهاب وتنفيذ العمليات الإرهابية".

وتابع صلاح حسب الله "القانون كان يؤسس لواقع اجتماعي معين طرأت عليه تغييرات، والحكومة تقدمت بمشروع تعديل بعض مواد هذا القانون لإضافة كيانات اخرى وتعريفات أخرى  للكيانات الارهابية والأفعال المجرمة".

وأكمل "بدأت مناقشة تلك التعديلات داخل لجنة الشؤون التشريعية ويختصر التعديل في 3 مواد، من اجل توسيع تعريف الكيان الإرهابي وإضافة إلى الجمعيات والقنوات والجميعات والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي".
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