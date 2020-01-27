البرلمان: إقرار تعديلات قانون الكيانات الإرهابية خلال أيام.. فيديو

قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إننا في حرب ضد الإرهاب ونعتبر مجلس النواب سلاحا تشريعيا ضمن كتائب الجيش المصري المدافع عن الدولة المصرية.





وأضاف حسب الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قانون رقم 8 لعام 2015 ينظم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتلاحظ أن هناك استحداثا لبعض وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتنة وضرب الأمن القومي المصري ونعتبر مثل تلك الأفعال بمثابة الإرهاب وتنفيذ العمليات الإرهابية.

وتابع:" القانون كان يؤسس لواقع اجتماعي معين طرأت عليه تغييرات، والحكومة تقدمت بمشروع تعديل بعض مواد هذا القانون لإضافة كيانات اخرى وتعريفات أخرى للكيانات الارهابية والأفعال المجرمة".





وأكمل: "بدأت مناقشة تلك التعديلات داخل لجنة الشؤون التشريعية ويختصر التعديل في 3 مواد، من اجل توسيع تعريف الكيان الإرهابي وإضافة إلى الجمعيات والقنوات والجميعات والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي ".





ولفت: " سيتم إقرار تلك التعديلات خلال أيام، وهناك توافق من أعضاء المجلس على تلك التعديلات".



