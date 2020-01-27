منة شلبي تكشف عن صور جديدة من مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة

نشرت الفنانة منة شلبي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من مسلسلها " في كل أسبوع يوم جمعة". وعلقت على الصورة قائلة: "50 shades of Layla".

يشارك فى بطولة المسلسل بجانب منة شلبى كل من آسر ياسين، عبد العزيز مخيون، سوسن بدر، رشدى الشامى، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نور محمود، وآخرون.

"فى كل أسبوع يوم جمعة"، رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبية وسمر عبد الناصر.

يعرض مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتولى إخراج العمل المخرج محمد شاكر خضير.



