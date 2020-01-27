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منوعات

العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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هدير علاء
استطاع مسن في الحادية والتسعين من عمره أن يحقق شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وذلك بفضل إصراره وحرصه على ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" ثلاث مرات أسبوعيًا.

الجدير بالذكر أن المسن "لويد بلاك"، وهو من ولاية "ألاباما" الأمريكية، كان قد سجل اشتراكه في صالة الألعاب الرياضية العام الماضي، وكان حريصًا منذ ذلك الحين على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، والأمر اللافت للنظر أيضًا هو أنه قرر التخلي عن فكرة الملابس الرياضية التقليدية، وارتداء زي يرى أنه يناسبه أكثر أثناء أداء التمارين الرياضية، كما يتضح من خلال الصور المرفقة.

وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة صالة الجيم التي يمارس فيها "بلاك" الرياضة قامت مؤخرًا بمشاركة صورة له عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" مصحوبة بتهنئة له على التزامه بنظام ممارسة الرياضة منذ انضمامه للجيم قبل عام.

وجاء في المنشور كذلك أن "بلاك" كان بمثابة "مصدر للإلهام" منذ أن بدأ في ممارسة الرياضة هناك، مع الإشارة إلى أن رؤية شخص مثله حريص على ممارسة الرياضة في الجيم ثلاث مرات في الأسبوع هو أمر يعد دافعًا للآخرين على الانتظام في ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي.

ومن جانبه، أوضح "بلاك"، وهو معلم متقاعد، أن التدريب المفضل بالنسبة إليه هو استخدام جهاز الـ"treadmill"، مشيرًا إلى أن السبب الذي دفعه إلى الاشتراك إلى الجيم في الأساس يتمثل في أن أداء المهام البسيطة أصبح أمرًا صعبًا وحتى مستحيلًا بالنسبة إليه.

وأكد على أن ممارسة الرياضة ساعدته كثيرًا في إنجاز مهام حياته اليومية، وكذلك أداء مهام أخرى لم يكن في إمكانه القيام بها من قبل.
العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا
العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا
العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا
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