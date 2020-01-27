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الداعية الحارثي: مصر السد المنيع للإسلام.. والإخوان يقتلون المسلمين ..فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:00 م
قيادات الإخوان
قيادات الإخوان
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هاني حسين
قال الداعية الإسلامي عادل الحارثي، إن مصر هي السد المنيع للدين الإسلامي، وهناك من يحاول تشويه صورة مصر وبطولات الجيش المصري العظيم. 

وأضاف عادل الحارثي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "الإسلام الذي تمثله جماعة الإخوان الإرهابية ليس بإسلام، وهل الإسلام يقول إنه يتم تفجير مساجد المسلمين؟".

وتابع عادل الحارثي "أبجديات جماعة الإخوان الإرهابية التي كتبها الإرهابي سيد قطب  تنص على أن البشرية كلها ارتدت عن الإسلام".

وأكمل عادل الحارثي "المسلمون ذاقوا الويلات من أعمال جماعة الإخوان الإرهابية وتفجير المساجد والكنائس، والسعودية احبطت محاولة لتفجير المسجد الحرام والنبوي".

ولفت الحارثي إلى أن "حسن البنا أنشأ التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية لقتل المسلمين، وجماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدين الإسلامي".
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