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رياضة

لجنة العضوية بالأهلي تواصل المقابلات الشخصية مع المتقدمين.. صور

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
واصلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي عقد المقابلات الخاصة مع المتقدمين للحصول على عضوية النادي، سواء العامة بمقر الأهلي بالجزيرة، أو فرعَيه بالشيخ زايد والتجمع الخامس، وسط إقبال كثيف من الراغبين في الانضمام إلى أسرة الأهلي، للاستفادة من الأسعار الحالية قبل الزيادة المقررة في جميع الأفرع، التي تطبق بشكل رسمي بداية من شهر أبريل المقبل، وترتفع العضوية العامة من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، وزيادة العضوية بفرع الشيخ زايد من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وزيادة العضويات بفرع التجمع من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

واستقبل طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة، بمقر النادي بالجزيرة العديدَ من المتقدمين لعضوية الأهلي، وذلك لمراجعة استيفاء الأوراق المطلوبة، ودراسة جميع الأمور المتعلقة بالمتقدمين الجدد، تمهيدًا للبدء في استكمال الإجراءات اللازمة للاشتراك، خاصة بعدما شهدت الأيام السابقة إقبالًا كثيفًا من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي، في ظل الطفرة الهائلة في المنشآت والخدمات، التي حرص مجلس الإدارة على تنفيذها وتطبيقها بشكل عملي خلال الفترة الماضية.

ويشهد الأهلي إقبالًا متزايدًا من المتقدمين بطلبات الاشتراك لعضوية النادي، وذلك للاستفادة من الطفرة الإنشائية الهائلة التي تلبي جميع الاحتياجات، بالإضافة إلى أن موقع النادي الأهلي وأفرعه تُعد الأفضل والأنسب من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الأندية الموجودة، فضلا عن أن مساحة مقر النادي أو الأفرع تعد أيضًا الأنسب لممارسة جميع الأنشطة.
لجنة العضوية بالأهلي تواصل المقابلات الشخصية مع المتقدمين.. صور
لجنة العضوية بالأهلي تواصل المقابلات الشخصية مع المتقدمين.. صور
لجنة العضوية بالأهلي تواصل المقابلات الشخصية مع المتقدمين.. صور
لجنة العضوية بالأهلي تواصل المقابلات الشخصية مع المتقدمين.. صور
لجنة العضوية بالأهلي تواصل المقابلات الشخصية مع المتقدمين.. صور
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