لجنة العضوية بالأهلي تواصل المقابلات الشخصية مع المتقدمين.. صور

واصلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي عقد المقابلات الخاصة مع المتقدمين للحصول على عضوية النادي، سواء العامة بمقر الأهلي بالجزيرة، أو فرعَيه بالشيخ زايد والتجمع الخامس، وسط إقبال كثيف من الراغبين في الانضمام إلى أسرة الأهلي، للاستفادة من الأسعار الحالية قبل الزيادة المقررة في جميع الأفرع، التي تطبق بشكل رسمي بداية من شهر أبريل المقبل، وترتفع العضوية العامة من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، وزيادة العضوية بفرع الشيخ زايد من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وزيادة العضويات بفرع التجمع من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.





واستقبل طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة، بمقر النادي بالجزيرة العديدَ من المتقدمين لعضوية الأهلي، وذلك لمراجعة استيفاء الأوراق المطلوبة، ودراسة جميع الأمور المتعلقة بالمتقدمين الجدد، تمهيدًا للبدء في استكمال الإجراءات اللازمة للاشتراك، خاصة بعدما شهدت الأيام السابقة إقبالًا كثيفًا من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي، في ظل الطفرة الهائلة في المنشآت والخدمات، التي حرص مجلس الإدارة على تنفيذها وتطبيقها بشكل عملي خلال الفترة الماضية.



