الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين وضبط آخرين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عنصريين اجراميين ومقتل اخريين فى تبادل اطلاق النار مع الشرطة .









عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهدافهما .





وعقب وصول القوات ، وإستشعار العنصران إقترابهم أثناء مداهمة المنطقة ، بادر العنصران بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، التى بادلتهم بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران ، وبتمشيط منطقة التعامل تم العثور على جثة (عنصر إجرامى شديدالخطورة) والعثور بجواره على(بندقية آلية وخزينتين بداخلهما 37 طلقة - 500 جرام من مخدر الهيروين - 4 ميزان حساس - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") خاصين بالعنصر المذكور وقام العنصر الآخر بالفرار ، حيث تم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتهم الهارب .. وجارى تكثيف الجهود لضبطه .





وفى سياق متصل فقد تبلغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية من (عامل بمحطة تموين سيارات كائنة بدائرة القسم) بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل

"بدون لوحات معدنية" بسرقة مبلغ (30 ألف جنيه) من داخل المحطة وكذا هاتفه المحمول كرهًا عنه وهروبهم .





كذلك تبلغ لمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية من أمينى شرطة "من قوة وحدة مباحث المركز" أنه أثناء مرورهما بدائرة المركز ( بذات تاريخ واقعة سرقة محطة البنزين) شاهدا 3 عناصر إجرامية (لإثنين منهما معلومات جنائية ) حال إستقلالهم دراجة نارية وبحوزة أحدهم سلاح نارى (بندقية آلية) ، وقيامه عقب مشاهدته لأمينى الشرطة بإطلاق أعيرة نارية تجاهما مما أدى لإصابة أحدهما بطلق نارى ، وهروبهم .





توصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى قيام المذكورين بإرتكاب واقعة سرقة محطة تموين السيارات ، وتم تحديد مكان إختباء أحدهم بمزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية .





حيث تم إستهداف المزرعة المشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وعقب الوصول إلى المزرعة وإستشعار العنصر المذكور بإقتراب القوات ، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها التى بادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران ، وبتمشيط منطقة التعامل تم العثور على جثته وبجوارها بندقية آلية وخزينتين وعدد 15 طلقة من ذات العيار .





كذلك أكدت التحريات إختباء العنصرين الآخرين بنطاق مديريتى أمن الشرقية والقاهرة ، حيث تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزة أحدهما "بندقية آلية وعدد 5 طلقات من ذات العيار"





وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعتين المشار إليهما بالإشتراك مع العنصر الأول الذى لقى مصرعه .





يُشار إلى أن المذكورين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا (إطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة – سرقة بالإكراه) .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تواجد عنصرين إجراميين بمنطقة الظهير الصحراوى بالكيلو 28 بطريق (القطامية- العين السخنة) بدائرة قسم شرطة عتاقة بنطاق مديرية أمن السويس ، وإتخاذهم من تلك المنطقة مكانًا لترويج المواد المخدرة .