إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق المريوطية بالجيزة

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق المريوطية.

اقرأ أيضا| تشييع جثمان عروس الجنة وسط مظاهرة شعبية تطالب بالقصاص في الدقهلية ..صور

اقرأ أيضا| الآثار لا تعلم عنه شيئا.. العثور على مخزن به 12 مومياء فى سقارة بـ الجيزة

اقرأ أيضا| إصابة 5 أشخاص بحالة تسمم بعد تناولهم سندوتشات سجق بالبحيرة

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق المريوطية، في القادم من مناطق الهرم إلى كوبرى أبو صير، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة بسرعة رفع الحطام ونقل المصابين.وبالانتقال تبين من المعاينة إصابة 10 أشخاص في الحادث، كما شرحت التحريات الأولية ان الحادث بسبب انفجار اطار السيارة الذي أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها.تحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.