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حوادث

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق المريوطية بالجيزة

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:50 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق المريوطية.

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تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق المريوطية، في القادم من مناطق الهرم إلى كوبرى أبو صير، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة بسرعة رفع الحطام ونقل المصابين.

وبالانتقال تبين من المعاينة إصابة 10 أشخاص في الحادث، كما شرحت التحريات الأولية ان الحادث بسبب انفجار اطار السيارة الذي أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها.

تحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.
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