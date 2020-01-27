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حوادث

مصرع ربة منزل تناولت حبة الغلة القاتلة بالمنوفية

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:32 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
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محمد امين
لقيت ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بقرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية مصرعها بعد تناولها حبة الغلة السامة وتم تحرير محضر بالواقعة. 

 تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة بركة السبع يفيد بتلقيه اخطارا من مستشفي بركة السبع باستقباله ه. م 30 عاما مصابة بحالة تسمم ولقيت مصرعها عقب وصولها للمستشفي. 

 وبالانتقال والفحص تبين تناولها حبة الغلة القاتلة وبسؤال والدتها أكدت عدم علمها بتناول نجلتها حبة الغلة الا بعد قدومها للمستشفي. 

 وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 
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