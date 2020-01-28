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مرأة

6 استخدامات مذهلة وغير متوقعة لـ قشر البطاطس.. تعرفى عليها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:31 ص
قشر البطاطس
قشر البطاطس
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نهى هجرس
الكثير من  السيدات تتخلصن من قشر البطاطس، لعدم معرفتها ما تحتويه قشور البطاطس من فوائد صحية، ولما لها من استخدامات تساعد الجسم بشكل قوى.

ووفقًا لموقع إليكم أبرز فوائد وأستخدامات قشور البطاطس.

 القضاء على الهالات السوداء:-
 استخدمي قشر البطاطس للتخلص من الهالات السواداء وكذلك إرهاق حول العين، ما عليكي سوا وضع قشرة البطاطس عقب تقشيرها مباشرة وقبل أن تجف على عينك، مما سيساعد في تحسين مظهر عينيكي.

 ماسك قشر البطاطس للشعر:-
 يساعد ماسك قشر البطاطس في نمو الشعر وتغذيته بشكل جيد، كل ما عليكي هو وضع قشر البطاطس في الخلاط، مع زيت الزيتون، ويضرب جيدًا، ثم يوضع على الشعر مع التدليك لمدة 5 دقائق، ثم يترك لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل.

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يساعد على الهضم بشكل أفضل:-
 يحتوي قشر البطاطس على الكثير من الألياف المهمة، مما يساعد في تسهيل عملية الهضم بشكل أفضل يفيد الصحة بشكل كبير.

 يستخدم فى تلميع الفضيات:-
 يمكنك أيضًا أستخدام قشر البطاطس في تلميع الفضيات، وذلك عن طريق تمرير قشر البطاطس قبل جفافها على الشيء المراد تلميعه حتى تعود كما كانت.

 سماد طبيعي للنباتات:-
 تعد قشور البطاطس كسماج للنباتات بشكل طبيعي، وذلك من خلال  تقطعيها صغيرًا، وضعيها في التربة، لتسمد المزروعات. 

 تمنع ارتفاع السكر بالدم:-
 تمنع قشور البطاطس ارتفاع السكر في الدم، من خلال تقليل امتصاص الجلوكوز الناتج عن تناول البطاطس بشكل صحى.
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