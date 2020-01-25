آمنة وصحية.. طريقة زراعة الخيار في المنزل

يهوى كثيرون زراعة بعض الخضروات في المنزل حتى تكون آمنة وصحية، ويمكن ذلك بخطوات سهلة وبسيطة، وفقا لموقع بولد سكاي.





زراعة الخيار في المنزل:

- يجب أولا اختيار التربة الطينية الخفيفة او الصفراء الخفيفة فهي الأفضل في زراعة الخيار.

-تقلب التربة جيدا ثم تضع السماء بها.

-تطهر بذور الخيار بإستخدام أحد المطهرات الفطرية لمدة 12 ساعة.

-نقوم بعمل حفر في التربة ثم يوضع بها البذور و تسقى بالماء وتغطى التربة مرة أخرى.

-الإنتظام في ري بذور الخيار بإنتظام للحفاظ على رطوبة التربة بشرط عدم الإكثار في وضع الماء حتى لا يتعفن النبات.

-يجب ري النبات في الشتاء كل 9 أيام ، وفي الصيف كل 5 أيام.