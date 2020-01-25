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مرأة

آمنة وصحية.. طريقة زراعة الخيار في المنزل

السبت 25/يناير/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
يهوى كثيرون زراعة بعض الخضروات في المنزل حتى تكون آمنة وصحية، ويمكن ذلك بخطوات سهلة وبسيطة، وفقا لموقع بولد سكاي.

 زراعة الخيار في المنزل:
- يجب أولا اختيار التربة الطينية الخفيفة او الصفراء الخفيفة فهي الأفضل في زراعة الخيار.
-تقلب التربة جيدا ثم تضع السماء بها.
-تطهر بذور الخيار بإستخدام أحد المطهرات الفطرية لمدة 12 ساعة.
-نقوم بعمل حفر في التربة ثم يوضع بها البذور و تسقى بالماء وتغطى التربة مرة أخرى.
-الإنتظام في ري بذور الخيار بإنتظام للحفاظ على رطوبة التربة بشرط عدم الإكثار في وضع الماء حتى لا يتعفن النبات.
-يجب ري النبات في الشتاء كل 9 أيام ، وفي الصيف كل 5 أيام.
-يجب قطف الثمار بانتظام عندما تنضج.
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