سموتريتش يهاجم نتنياهو: فقدت الثقة في قدرته على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر

شن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، هجومًا حادًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهما إياه بفقدان الإرادة والقدرة على قيادة الجيش نحو الحسم العسكري في قطاع غزة.

وقال سموتريتش: "خلال جلسة الكابينت فقدت الثقة في إرادة وقدرة نتنياهو على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر"، مضيفًا أن "نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر استسلما للضعف، وسمحا للعاطفة بالتغلب على العقل، واتخذا خطوة عسكرية لا تهدف للحسم".

وشدد على ضرورة مواصلة الحرب مهما كانت التكاليف، قائلاً: "يجب الاستمرار في الحرب حتى لو كانت الأثمان باهظة، ويجب أن تتخذ الحكومة قرار الحسم".

ورغم اعترافه بحجم الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي، أشار سموتريتش إلى أن الحرب حققت إنجازات مهمة، مؤكدا: "دفعنا أثمانا باهظة، لكننا حققنا الكثير من الإنجازات".

وفي ختام تصريحاته، حذر من مغبة التوصل إلى أي هدنة مع حركة حماس، قائلا: "إذا منحنا حماس هدنة مؤقتة، فهذا سيسمح لها بإعادة بناء نفسها، وهو أمر لا يمكن القبول به".