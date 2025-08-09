ستوديو إكسترا يكشف حسابًا وهميًا يحتال على المواطنين

أعربت الإعلامية الدكتورة منة فاروق عن شكرها لوزارة الداخلية على استجابتها السريعة لما عُرض مؤخرًا في برنامج «ستوديو إكسترا»، موضحة أن الزميل الإعلامي محمود السعيد كان قد قدّم فقرة ضمن البرنامج حول الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدّعي قدرتها على توفير تأشيرات عمل للمواطنين في الخارج.

وأوضح السعيد، خلال تقديمه لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة الداخلية تحركت فورًا، حيث نجحت في تحديد هوية القائم على الحساب الوهمي، ليتضح أنه عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وقد قام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، كما روّج لنشاطه الإجرامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

مكافحة الجرائم الإلكترونية

وأضافت منة فاروق أن وزارة الداخلية تتعامل مع أي بلاغ بجدية، وتحقق في كل ما يصل إليها من معلومات، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من المحتالين.