الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب
جيهان زكي: حياتنا اليومية تحمل بصمات الحضارة المصرية القديمة
الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت
سعر الدولار الآن السبت آخر تحديث السبت 9 أغسطس 2025
المجموعة الثانية.. تأهل المجر وسويسرا وخسارة ثالثة للمغرب في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
سموتريتش يهاجم نتنياهو: فقدت الثقة في قدرته على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر
دي حقوقه ولازم توفى .. محافظ الشرقية يكشف حجم تعويضات أسرة شهيد العمل سعيد عابدين
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هذا ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة ؟

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
آية التيجي

حذر الأطباء من أن رفع الذراع فوق الرأس لفترات ممتدة يمكن أن يُسبب مشاكل صحية غير متوقعة.

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة

وأفاد الباحثون، أن رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة قد يتسبب في تراجع تدفق الدم للأطراف وفقدان الإحساس في الأصابع، وفقا لما نشر في موقع phyathai.

وأكد الباحثون، أنه إذا استمر وضع رفع اليدين إلى الأعلى لبضع ساعات فإن الأعصاب سوف تدمر، وسوف تجف المادة ما بين المفاصل وتتيبس، ومن ثم يحدث هشاشة العظام.

وعلى الرغم من أن هذا السلوك قد يبدو بسيطًا، إلا أن استمراره يتسبب بتضيق في الأوعية الدموية وتراجع في الدورة الدموية، ما يؤدي إلى خدر المفاصل ونقص الإحساس التدريجي.

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة

ما ينبغي فعله لتجنب تخدير اليدين

ـ تجنب إبقاء الذراع مرفوعة لفترات طويلة دون حركة.

ـ إن شعرت بخدر أو فقدان الإحساس في الأصابع أثناء رفع الذراع، ينبغي خفضها فورًا وتحريكها بلطف.

ـ في حال استمرار الأعراض أو تطورها، يُوصى بمراجعة الطبيب لفحص الضغط العصبي أو اضطرابات التروية الممكنة.

