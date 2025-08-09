هذا ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة ؟

حذر الأطباء من أن رفع الذراع فوق الرأس لفترات ممتدة يمكن أن يُسبب مشاكل صحية غير متوقعة.

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة

وأفاد الباحثون، أن رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة قد يتسبب في تراجع تدفق الدم للأطراف وفقدان الإحساس في الأصابع، وفقا لما نشر في موقع phyathai.

وأكد الباحثون، أنه إذا استمر وضع رفع اليدين إلى الأعلى لبضع ساعات فإن الأعصاب سوف تدمر، وسوف تجف المادة ما بين المفاصل وتتيبس، ومن ثم يحدث هشاشة العظام.

وعلى الرغم من أن هذا السلوك قد يبدو بسيطًا، إلا أن استمراره يتسبب بتضيق في الأوعية الدموية وتراجع في الدورة الدموية، ما يؤدي إلى خدر المفاصل ونقص الإحساس التدريجي.

ما ينبغي فعله لتجنب تخدير اليدين

ـ تجنب إبقاء الذراع مرفوعة لفترات طويلة دون حركة.

ـ إن شعرت بخدر أو فقدان الإحساس في الأصابع أثناء رفع الذراع، ينبغي خفضها فورًا وتحريكها بلطف.

ـ في حال استمرار الأعراض أو تطورها، يُوصى بمراجعة الطبيب لفحص الضغط العصبي أو اضطرابات التروية الممكنة.