بالصور

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية
آية التيجي

لم تعد بذور اليقطين، أو ما يعرف بـ"اللب الأبيض"، مجرد وجبة خفيفة للتسلية، بل أثبتت الدراسات العلمية أنها كنز غذائي متكامل قادر على دعم الصحة العامة والوقاية من أمراض خطيرة.

فوائد بذور اليقطين الصحية

وهذه بذور اليقطين، الغنية بمضادات الأكسدة مثل: الكاروتينويدات وفيتامين E، تساعد في حماية الخلايا من التلف، تقوية جهاز المناعة، وتعزيز صحة القلب.

 ويحمل بذور اليقطين دور في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل: سرطان الثدي والبروستات والقولون، Healthline، بالإضافة إلى فوائد عديدة، ومن أبرزها ما يلي:

ـ مصدر غني بالبروتين، الألياف، الأحماض الدهنية الصحية، والمغنيسيوم الضروري لأكثر من 600 عملية حيوية في الجسم.

ـ تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم والكوليسترول الضار.

ـ دعم صحة البروستات والمثانة، والتقليل من أعراض تضخم البروستات الحميد.

فوائد بذور اليقطين الصحية

ـ المساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها غذاءً مفيدًا لمرضى السكري.

ـ تحسين الخصوبة لدى الرجال بفضل محتواها العالي من الزنك ومضادات الأكسدة.

ـ تعزيز جودة النوم بفضل حمض التربتوفان والمغنيسيوم.

فوائد بذور اليقطين الصحية

وتشير اختصاصية التغذية أودري جينيست من cliniquereseauforcesante، إلى أن إدخال بذور اليقطين ضمن النظام الغذائي اليومي يعد خيارًا ذكيًا للحفاظ على الصحة العامة، خاصة أنها غذاء طبيعي وآمن عند تناوله باعتدال.

فوائد بذور اليقطين الصحية اليقطين بذور اليقطين فوائد بذور اليقطين اللب الأبيض مضادات الأكسدة جهاز المناعة صحة القلب

