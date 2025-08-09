التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري

انتهت أحداث لقاء الإسماعيلى و بيتروجيت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المقام على ملعب بتروسبورت.‏

وتعادل الفريقين سلبيا خلال أحداث المباراة ، التي جاءت نسب أستحواذها متساوية للفريقين في محاولات لكل منهم، خطف هدف التقدم .

وكان قد كشف سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجت، عن قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى:

عمر صلاح – عبد الكافي رجب – محمد خليفة

خط الدفاع:

هادي رياض – أحمد بحبح – أحمد غنيم – بركات حجاج – محمود شديد – أحمد ياسين – توفيق محمد

خط الوسط:

محمود مرسي – أدهم حامد – بدر موسى – مؤمن عاطف – عمر رضا – إسلام عبد الله – مصطفى البدري – عبدالله ديباتيه – أمادو با – مصطفى جابر – محمد علي

خط الهجوم:

رشيد أحمد – سمير محمد – محمد دودو

أما فريق الإسماعيلى، فأعلن ميلود حمدي مديره الفني عن تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت، وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، عبد الله محمد

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير، محمد خطاري

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد زيدان

البدلاء:

أحمد عادل، علي الملواني، محمد إيهاب، محمود أوتاكا، محمد بحيري، حسن منصور، أنور عبد السلام، نادر فرج، إريك تراوري