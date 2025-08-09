قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب
جيهان زكي: حياتنا اليومية تحمل بصمات الحضارة المصرية القديمة
الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت
سعر الدولار الآن السبت آخر تحديث السبت 9 أغسطس 2025
المجموعة الثانية.. تأهل المجر وسويسرا وخسارة ثالثة للمغرب في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
سموتريتش يهاجم نتنياهو: فقدت الثقة في قدرته على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر
دي حقوقه ولازم توفى .. محافظ الشرقية يكشف حجم تعويضات أسرة شهيد العمل سعيد عابدين
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

إنقاذ حياة مسن اخترق رقبته منشار كهربائي بأسيوط

الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط

نجح فريق طبي بقسمي الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة مسن يبلغ من العمر 70 عاما، تعرض لإصابة خطيرة إثر دخول جسم حاد (قطعة من منشار كهربائي) في رقبته، مما أدى إلى تهتك العضلات وإصابة الشرايين والأوردة الرئيسية، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الرئيسي.

 نزيف داخلي وتجمع دموي كبير في الرقبة

كان مستشفى الإصابات والطوارئ برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد، قد استقبل المريض في حالة حرجة، حيث كان يعاني من نزيف داخلي وتجمع دموي كبير في الرقبة.

جراحية دقيقة استمرت قرابة 4 ساعات

وعلى الفور، خضع المريض لعملية جراحية دقيقة استمرت قرابة 4 ساعات، تعاون فيها فريق طبي من قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، تحت إشراف الدكتور محمد محمود رشدي رئيس القسم، والدكتور أحمد رجب، مدرس بالقسم، وفريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية، تحت إشراف الدكتور هيثم علي حسن رئيس القسم، والدكتور خالد محمد عوض، مدرس بالقسم.

استخراج الجسم الغريب من العضلة القصية الترقوية الخشائية

وقد قام الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة، والذي ضم كل من، الطبيب أحمد أيمن أبو كريشة، مدرس مساعد بالقسم، والطبيبة مي عصام أبو المجد، أخصائي بالقسم، والطبيبة شيرين أحمد، والطبيبة إبرام حمدي، أطباء مقيمين بالقسم، وعاونهم فريق طبي متميز من قسم التخدير جاء تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبد الغفار رئيس القسم، ضم كل من الطبيب أبو الحسن عبدالرحمن رزق، مدرس مساعد بالقسم، والطبيبة سارة جمال، والطبيبة مروة سيد، أطباء مقيمين بالقسم، ومن هيئة التمريض،  هشام أشرف، بإزالة التجمع الدموي واستخراج الجسم الغريب من العضلة القصية الترقوية الخشائية، وقد اكتشف الأطباء أثناء العملية قطعا في أحد فروع الوريد الوداجي الباطن وتهتكا في جدار الشريان السباتي المشترك، مما استدعى تدخلا فوريا، من الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية، والذي ضم كل من، الطبيب أحمد مصطفى، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب كريم شعماش، المعيد بالقسم، حيث قاموا بربط الوريد المتضرر وإصلاح التهتك في جدار الشريان الرئيسي بنجاح، مما حافظ على تدفق الدم الحيوي إلى المخ.

وقد نقل المريض بعد العملية إلى العناية المركزة للمتابعة لمدة 24 ساعة، ثم إلى الغرف الداخلية، حيث استقرت حالته تماما.


 

