آلاف الأقباط يشاركون في احتفالات "صوم العذراء " بدير درنكة بأسيوط

تتجه أنظار آلاف الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية إلى دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط للمشاركة في احتفالات " صوم العذراء " في ذكرى لجو العائلة المقدسة والتي بدأت في السابع من الشهر الجاري وحتى الحادي والعشرين من نفس الشهر والتي يتوافد عليها مئات الآلاف من الأقباط للمشاركة في الاحتفالات ويحرصون على إنارة الشموع والتبرك بدورة إيقونة السيدة العذراء التي تجوب طرقات الدير طوال فترة الاحتفالات.

قومي وخذي الصبي واذهبي إلى مصر لان هيرودس مزعم على قتله

وكانت احتفالات دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة لمحافظة أسيوط بدأت الخميس الماضي الموافق السابع من شهر أغسطس وتستمر حتى الحادي والعشرون من نفس الشهر احتفالا بالفترة التي مكثت بها العائلة المقدسة داخل مغارة الجبل بعد أن هربت من بيت لحم في فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذي كان مزمع على قتل السيد المسيح وجاء وقتها الملاك إلى السيدة مريم العذراء في المنام وقال لها قومي وخذي الصبي واذهبي إلى مصر لان هيرودس مزعم على قتله وخرجت السيدة مريم العذراء تحمل عيسى عليه السلام وبرفقتهما يوسف النجار هربنا إلى مصر عن طريق الهضاب والصحاري حتى أن وصلت إلى مصر وتنقلت بين الجبال حتى أن اختتمت رحلتها بمغارة دير درنكة بأسيوط.

إنارة الشموع أمام المغارة للتبرك والدعاء

وخلال فقترة الاحتفالات يتوافد مئات الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى جالية بعد الدول الإفريقية على المغارة التي مكثت بها العائلة المقدسة بجبل درنكة للاحتفال بهذه الذكرى ويحرص الحضور على إنارة الشموع أمام المغارة للتبرك والدعاء كما يحرصون على حضور دورة إيقونة السيدة العذراء والتي تنطلق الساعة السادسة مساءا يوميا طوال فترة الاحتفالات إذ يصطف الشمامسة والآباء والأطفال والشباب متردين زيهم الذي يزينه الصليب في صفين متوازيين حاملين صور السيدة العذراء يقدمهم الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة وتتعالى الترانيم " السلام لكي يا مريم .. يا عدرا يا أم النور اظهري لينا ظهور" وينطلق هذا الموكب المهيب من أمام المغارة ليجوب طرقات الدير وسط إطلاق الزغاريد من النساء وإطلاق أسراب الحمام التي تحلق في سماء الدير وإلقاء الحلوى على الشمامسة أثناء مرورهم بأيقونة السيدة العذراء وفي نهاية موكب دورة أيقونات السيدة العذراء مريم يقف الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير درنكة وسط الحضور و يدعو الله للحضور ويهنئهم باحتفالات صوم السيدة العذراء قائلا :" العدرا أم النور التي باركت هذا المكان مع ابنها القدوس تبارككم بكل بركة وخير ".

أي شخص سوف يدخل الدير بطبلة هناخدها منه وذلك لروحانية الاحتفالات

وقبيل احتفالات الدير أصدر الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، عدة تنبيهات بخصوص احتفالات دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكه بمحافظة أسيوط، والتي تتضمن عدم اصطحاب الطبلة قائلا :" أي شخص سوف يدخل الدير بالطبلة هناخدها منه وذلك لروحانية الاحتفالات".

وتابع قائلا : ممنوع اصطحاب أي مواقد مثل بابور الجاز لأن هناك بعض الناس في أخر أيام الاحتفالات بتدخل الدير وتقعد في حوش الدير والحاجات وهذا خطر جدًا نظرًا للزحام الشديد داخل الدير وارتفاع درجات الحرارة في أخر أيام احتفالات صيام العذراء؛ مشيرًا إلى الحرص على نظافة الدير وعدم إلقاء أي مخلفات بالطرقات مشددًا إلى وضع عدد من صناديق القمامة في مختلف أماكن الدير فضلا عن هذا العام تم زيادة عدد عمال النظافة لخمس أضعاف عن العام الماضي.

ارتداء الزي المحتشم للسيدات والرجال

وشدد الأنبا يؤانس على ارتداء الزي المحتشم للسيدات والبنات والشباب والرجال مؤكدًا ممنوع دخول الدير من يرتدي الشورت وأي شخص يرتدي الشورت سيتم إخراجه خارج الدير.

و أضاف : أنه سيتم السماح لاصحاب السيارات بالدخول لمدة ساعتين لحين إنزال كافة المتعلقات من السيارة مع ترك رخصة السيارة وفي حالة تأخر صاحب السيارة أكثر من ساعتين سيتم سحب رخصته وعدم إعطائها له لبعد انتهاء احتفالات الدير.

توفير سيارات لنقل الزائرين مجانية داخل الدير

وأكد الأنبا يؤانس أن موضوع السيارات داخل الدير أصعب حاجة خلال موسم الاحتفالات مؤكدًا أن الدير وفر سيارات وأتوبيسات لنقل كافة الزائرين من وإلى الدير مجانًا؛ مؤكدًا أنه لن يمشي أي زائر خطوة واحدة بسبب توافر سيارات مجانية تحمل الزائرين حتى الأسانسير .

وأشار إلى أنه تم عمل جراج لوضع سيارات الزائرين بعيدًا عن طرقات الدير حتى لا تسبب زحام داخل الدير لأن كل عام عدد الزائرين في زيادة ، مؤكدًا أن العربيات المجانية تعمل يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 12 مساءًا طوال أيام الاحتفالات.

وأكد الأنبا يوأنس إلى عمل نظام جديد هذا العام في الاحتفالات بشان دورة أيقونات العذراء داخل دير درنكه نتيجة للزحام الشديد مشيرًا إلى ترتيب المشاركين في الدورة الأطفال في الأول يليهم الأكبر سننا و يرتدي الجميع زي موحد؛ مشددًا عدم السماح للأشخاص بأن يقوموا بالمشي بجواره داخل الدورة قائلا:" كلهم أغلي الناس عندي وكلهم هيمشو قدام أيقونة العذراء"

وأضاف قائلا : تم تخطيط شارع الدير من الداخل باللون الأبيض علشان الدورة تمشي بالتزام هذا الخطين وأي شخص يخرج خارج الخطين سوف يمنع من المشاركة في الدورة ؛ مشيرًا إلى عمل حواجز خشبية بطول 50 مترًا لكي يمشى المشاركين في الدورة بداخلها.

مقصدا للآلاف الأقباط للتبارك بأخر محطات العائلة المقدسة

وأضاف أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة، إن الدير يعد مقصدا للآلاف من الأقباط وذلك لكونه آخر محطات رحلة العائلة المقدسة، إذ قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربي، حيث المغارة المعروفة التي حلت بها العائلة المقدسة".

وأوضح أسقف أسيوط، أن هذا المكان الذي تبارك بزيارة العائلة المقدسة بعد أن أقامت بالدير المحرق بمركز القوصية حوالي 6 أشهر وبعض أيام ومنها إلى جبل درنكة لكي يستقلوا مركب للعودة إلى القاهرة ثم المغادرة إلى فلسطين؛ مشيرًا إلى أن الفترة التي إقامتها العائلة المقدسة بجبل درنكة كانت فترة فيضان لنهر النيل قبل بناء السد العالي حيث كانت كل الأرض تغرمها المياه والناس كانت تصعد إلى الجبل تعيش في المغائر مضيفًا: العائلة المقدسة مكثوا بداخل مغارة جبل درنكة وباركوها بضعة أيام".

وأشار الأنبا يؤانس، إلى أن السيدة مريم العذراء وابنها المسيح كانوا يعيشوا في تلك المغارة داخل حضن جبل درنكة كما أن القديس يوسف النجار كان يعيش في المغارة المجاورة لهم؛ مشيرًا إلى أن قدموا العائلة المقدسة لهذا المكان أعطته بركة خاصة وكل من يزور هذا المكان يشعرون بتلك البركة".

وأضاف الأنبا يؤانس أن دير السيدة العذراء يقيم أكبر احتفال ليس في مصر فقط ولا على مستوى الكنيسة القبطية ولكن في العالم؛ مؤكدًا أن خلال احتفالات شهر أغسطس يزور الدير ملايين الزائرين والوفود الأجنبية والأفريقية والعربية وطول العام يصل العدد لما يقارب الـ 5 ملايين زائر؛ كما أن الليلة الختامية لمولد العذراء يصل عدد الحضور لأكثر من 600 ألف مواطن ، و يضم الدير 10 كنائس وهى (العذراء المغارة - العذراء المنارة - العذراء المعمودية - العذراء القربان - العذراء القلالي - العذراء الميدان - كاتدرائية أم النور - الملكة "تحت الإنشاء" - الصليب - القديس يوحنا الأسيوطي). كما يوجد 10 مباني ضيافة داخل الدير و10 قاعات للمؤتمرات".