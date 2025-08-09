محافظ أسيوط: برامج متكاملة لتأهيل الشباب بدنيًا ونفسيًا للالتحاق بالكليات العسكرية

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ برامج متكاملة لتأهيل وإعداد الشباب بدنيًا وصحيًا ونفسيًا، تمهيدًا لالتحاقهم بالكليات العسكرية وكلية الشرطة وكليات علوم الرياضة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء جيل وطني قادر على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة تواصل خلال شهر أغسطس الجاري تنفيذ فعاليات برنامج التأهيل، الذي يستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، ويقام بالصالة الرياضية (الجيم) باستاد أسيوط الرياضي، وحمام السباحة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

رفع الثقة بالنفس وتعزيز الثبات الانفعالي

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج يتضمن تدريبات لياقة بدنية متقدمة، وتعليم السباحة، والتدريب على قفزة الثقة، واستخدام أحدث الأجهزة الرياضية، بالإضافة إلى لقاءات مع خبراء في الإعداد النفسي لرفع الثقة بالنفس وتعزيز الثبات الانفعالي، بما يمكّن المتدربين من اجتياز الاختبارات المؤهلة للقبول بالكليات العسكرية والشرطة.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن باب التسجيل بالمركز التدريبي مازال مفتوحًا أمام الراغبين، مؤكدًا أن هذه البرامج تعكس حرص الدولة على رعاية الشباب وإعدادهم ليكونوا نموذجًا في الانضباط واللياقة البدنية والقدرة على خدمة الوطن، موجهًا الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دعمها المتواصل لهذه المبادرات النوعية.