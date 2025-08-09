قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
الشكاوى الحكومية تتلقي 218 ألف بلاغ في شهر
فصل الكهرباء عن 4 قرى بدير مواس في المنيا.. الأماكن والمواعيد
فضيحة جديدة.. "ميتا" متهمة بجمع بيانات صحية حساسة دون إذن المستخدمين
أسعار العملات العربية اليوم السبت 9-8-2025
طريقة عمل فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم
الاحتلال يضرب غزة بما يعادل 8 قنابل نووية من نوع هيروشيما حتى الآن.. ماذا يريد الصهاينة؟
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
محافظات

محافظ أسيوط: برامج متكاملة لتأهيل الشباب بدنيًا ونفسيًا للالتحاق بالكليات العسكرية

إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ برامج متكاملة لتأهيل وإعداد الشباب بدنيًا وصحيًا ونفسيًا، تمهيدًا لالتحاقهم بالكليات العسكرية وكلية الشرطة وكليات علوم الرياضة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء جيل وطني قادر على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة تواصل خلال شهر أغسطس الجاري تنفيذ فعاليات برنامج التأهيل، الذي يستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، ويقام بالصالة الرياضية (الجيم) باستاد أسيوط الرياضي، وحمام السباحة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

رفع الثقة بالنفس وتعزيز الثبات الانفعالي

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج يتضمن تدريبات لياقة بدنية متقدمة، وتعليم السباحة، والتدريب على قفزة الثقة، واستخدام أحدث الأجهزة الرياضية، بالإضافة إلى لقاءات مع خبراء في الإعداد النفسي لرفع الثقة بالنفس وتعزيز الثبات الانفعالي، بما يمكّن المتدربين من اجتياز الاختبارات المؤهلة للقبول بالكليات العسكرية والشرطة.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن باب التسجيل بالمركز التدريبي مازال مفتوحًا أمام الراغبين، مؤكدًا أن هذه البرامج تعكس حرص الدولة على رعاية الشباب وإعدادهم ليكونوا نموذجًا في الانضباط واللياقة البدنية والقدرة على خدمة الوطن، موجهًا الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دعمها المتواصل لهذه المبادرات النوعية.

أسيوط تأهيل وإعداد الشباب الكليات العسكرية كلية الشرطة كليات علوم الرياضة

