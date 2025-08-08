قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئاسة الفلسطينية: نرفض القرارات الإسرائيلية الأخيرة
3 أطنان حشيش وهيدرو.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بربع مليار جنيه| صور
النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء
الكابينت الإسرائيلي يقر خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات وماذا يحدث لقَلْبه؟ افعل 4 أمور فوراً
لبنان .. عون: المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى
تركيا: على إسرائيل وقف خططها العسكرية في غزة بشكل فوري
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان خطط إسرائيل بشأن احتلال غزة
احذر من هذا الفعل أثناء خطبة الجمعة.. نهى عنه النبي
الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف الخطة الإسرائيلية بشأن غزة فورا
محافظات

محافظ أسيوط: إطلاق مسابقات لدعم الزراعة وصغار المزارعين بالقرى

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن عزم المحافظة إطلاق مسابقة كبرى "لأفضل مزارع، وأعلى إنتاجية، وأفضل محصول" على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وذلك مطلع العام الجديد في شهر يناير 2026، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز دور صغار المزارعين.

تشجيع النماذج الناجحة والمتميزة في مجال الزراعة

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه المسابقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة، وتشجيع النماذج الناجحة والمتميزة في مجال الزراعة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل الفلاحين.

خلق مناخ تنافسي بناء بين المزارعين

وأشار إلى أن المسابقة سيتم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، للفئات الثلاث، أفضل مزارع، وأعلى إنتاجية، وأفضل محصول، بهدف خلق مناخ تنافسي بناء بين المزارعين على مستوى المحافظة.

 تحفيز المزارعين على تطبيق أساليب الزراعة الحديثة

وأضاف المحافظ نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز المزارعين على تطبيق أساليب الزراعة الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والالتزام بالمعايير البيئية، ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المحاصيل وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي للمحافظة.

توفير كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير القطاع الزراعي من خلال توفير كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتنظيم ندوات تثقيفية، وحملات توعوية مستمرة، بالإضافة إلى تيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة.

واختتم اللواء هشام أبو النصر حديثه بدعوة جميع المزارعين على مستوى المحافظة إلى المشاركة بفعالية في المسابقة، مشيدًا بدور الفلاح المصري الذي وصفه بأنه الركيزة الأساسية للتنمية الزراعية، وشريك رئيسي في بناء مستقبل الوطن وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات «موكا موكا» بعد حبسها

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات موكا موكا بعد حبسها

بلال عطية

لاعب الأهلي يبهر مسؤولي شتوتجارت الألماني

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة وأهم الأعمال فيه.. عليك بهذه الأمور قبل الصلاة

عبد الله الثقافي

دليل على وعي مصر بالتحديات المعاصرة..إشادة هندية بموضوع مؤتمر الإفتاء

صلاة الجمعة

لا تغلوا في دينكم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

بالصور

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

الدكتوره يومي
بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي
لماذا يستعد الجيش الأمريكي لتفجير شاحنتين سايبرتراك جديدتين؟

تسلا
فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

