محافظ أسيوط: إطلاق مسابقات لدعم الزراعة وصغار المزارعين بالقرى

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن عزم المحافظة إطلاق مسابقة كبرى "لأفضل مزارع، وأعلى إنتاجية، وأفضل محصول" على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وذلك مطلع العام الجديد في شهر يناير 2026، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز دور صغار المزارعين.

تشجيع النماذج الناجحة والمتميزة في مجال الزراعة

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه المسابقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة، وتشجيع النماذج الناجحة والمتميزة في مجال الزراعة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل الفلاحين.

خلق مناخ تنافسي بناء بين المزارعين

وأشار إلى أن المسابقة سيتم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، للفئات الثلاث، أفضل مزارع، وأعلى إنتاجية، وأفضل محصول، بهدف خلق مناخ تنافسي بناء بين المزارعين على مستوى المحافظة.

تحفيز المزارعين على تطبيق أساليب الزراعة الحديثة

وأضاف المحافظ نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز المزارعين على تطبيق أساليب الزراعة الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والالتزام بالمعايير البيئية، ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المحاصيل وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي للمحافظة.

توفير كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير القطاع الزراعي من خلال توفير كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتنظيم ندوات تثقيفية، وحملات توعوية مستمرة، بالإضافة إلى تيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة.

واختتم اللواء هشام أبو النصر حديثه بدعوة جميع المزارعين على مستوى المحافظة إلى المشاركة بفعالية في المسابقة، مشيدًا بدور الفلاح المصري الذي وصفه بأنه الركيزة الأساسية للتنمية الزراعية، وشريك رئيسي في بناء مستقبل الوطن وتحقيق الاكتفاء الذاتي.