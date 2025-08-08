قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكابينت الإسرائيلي يقر خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات وماذا يحدث لقَلْبه؟ افعل 4 أمور فوراً
لبنان .. عون: المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى
تركيا: على إسرائيل وقف خططها العسكرية في غزة بشكل فوري
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان خطط إسرائيل بشأن احتلال غزة
احذر من هذا الفعل أثناء خطبة الجمعة.. نهى عنه النبي
الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف الخطة الإسرائيلية بشأن غزة فورا
وزير مالية الاحتلال: سنمحو الدولة الفلسطينية مستقبلا
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري
تشغيل المستشفى وإنشاء نادي.. محافظ أسيوط يبحث تحسين أوضاع المعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط: تحرير 564 محضرًا تموينيا لضبط الأسواق والتلاعب بالأسعار

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها التموينية المكثفة على مختلف المنشآت التموينية والأسواق والمخابز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات توزيع المواد البترولية، وضبط أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار تمس حقوق المواطنين، والتأكد من صلاحية المعروض من السلع الغذائية حفاظًا على الصحة العامة.

 تحرير 564 محضرًا متنوعًا للمخالفين

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، بالتنسيق مع إداراتها الفرعية في المراكز والمدن، شنت خلال الأيام الماضية عددًا من الحملات التموينية المكبرة التي استهدفت الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز وجميع منافذ توزيع السلع، وأسفرت عن تحرير 564 محضرًا متنوعًا للمخالفين، بواقع 462 محضرًا في مجال المخابز البلدية، و102 محضر في قطاع الأسواق والمنشآت التموينية.

ضبط 130 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة

وأشار المحافظ إلى أن حملات التموين نجحت في ضبط العديد من المخالفات التي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين، حيث تم ضبط 130 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 21 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، في محاولة للاستفادة غير المشروعة من دعم الدولة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 28 محضر غلق لتجار تموينيين، إلى جانب 14 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و7 محاضر غلق لمستودعات البوتاجاز، و6 محاضر لعدم إعلان أسعار أسطوانات الغاز، فضلًا عن تحرير 6 محاضر بيع سجائر بأسعار تزيد عن التسعيرة الرسمية، و26 محضرًا آخر لعدم إعلان الأسعار بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز، أكد المحافظ أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط العديد من المخالفات داخل المخابز البلدية، حيث تم تحرير 462 محضرًا متنوعًا شملت محاضر نقص وزن في الرغيف، ومخالفات تتعلق بعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة العامة داخل المخبز، بالإضافة إلى تحرير محاضر بسبب غلق المخابز بالأقفال الحديدية دون إذن، وتوقف جزئي عن الإنتاج، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية توضح مواعيد التشغيل وحصة الدقيق، وكذلك التصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم دون وجه حق، إلى جانب عدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز المقرر.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أن المحافظة مستمرة في حملاتها الرقابية والتموينية بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع أي محاولة للإضرار بمصلحة المواطن أو العبث بمقدرات الدعم، لافتًا إلى أهمية مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114) أو من الأرقام الأرضية (088/2135858) و(088/2135727)، أو من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع "فيس بوك":
https://www.facebook.com/assioutgovernorate كما يمكن تقديم الشكاوى أيضًا عبر الرقم المختصر 16528 التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة: www.shakwa.eg

أسيوط الأجهزة التنفيذية المنشآت التموينية الأسواق المخابز الرقابة التموينية محطات توزيع المواد البترولية ممارسات احتكارية تلاعب في الأسعار السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات «موكا موكا» بعد حبسها

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات موكا موكا بعد حبسها

ترشيحاتنا

الشيخ محمد عيد كيلاني

كيلاني: الإسلام دين يسر لا عسر والغلو مرفوض شرعا

صباح البلد

أحمد عبد القادر يضغط لحسم مستقبله مع الأهلي

آية السيد

إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية بنسبة نجاح جيدة وفرحة عارمة

بالصور

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

الدكتوره يومي
الدكتوره يومي
الدكتوره يومي

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لماذا يستعد الجيش الأمريكي لتفجير شاحنتين سايبرتراك جديدتين؟

تسلا
تسلا
تسلا

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد