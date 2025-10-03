زوجة بسوهاج ترفع دعوى طلاق للضرر: جوزي بيكلمني بشخصيات كرتونية

شهدت محكمة الأسرة بسوهاج، واقعة غريبة من نوعها، بعدما أقامت سيدة عشرينية تُدعى "نهى. م" دعوى قضائية ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر وإلزامه بالنفقة، بسبب تصرفات غير مألوفة جعلت حياتها الزوجية مستحيلة على حد وصفها.

وقالت الزوجة في دعواها:" اتجوزته من 3 سنين، في البداية كان شخص طبيعي وبيتعامل معايا كويس، لكن بعد فترة بدأت أكتشف حاجات غريبة جدًا.. لقيته بيكلمني في البيت بصوت شخصيات كرتونية، يوم يقلد سبونج بوب، يوم ميكي ماوس، ويوم بطوط... في الأول افتكرته هزار، لكن مع الوقت مبقاش يتكلم بصوته الطبيعي خالص".

محكمة الاسرة بسوهاج

واستكملت قائلة:" خايفه على ابني يقلد والده.. الولد مش بيتكلم غير بأسلوب أبوه وده مخوفني جدا مستقبل ابني ممكن يضيع"

وأضافت أمام المحكمة:" حياتي اتحولت لجحيم، مبقاش في جدية في البيت، حتى وهو بيتخانق أو بيطلب الأكل بيتكلم بنفس الأصوات".

وأكدت الزوجة المتضررة أنها حاولت نصح زوجها وإن هذا الأمر يدمر علاقتهما، لكنه لم يستطع دفن موهبته، قائلًا:" انتي مش مقدرة موهبته وإن حلم حياته يبقى مؤدي أصوات"، مشيرة إلى أنها تريد رجلًا تستند إليه وليست شخصية كرتونية.

وأكدت أنها لم تطلب الطلاق إلا بعد أن استحالت العشرة، خاصة أن الزوج رفض التوقف عن هذه العادة، وهو ما جعلها تشعر بالانفصال النفسي عنه.

وطالبت الزوجة في دعواها:" الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر، إلزام الزوج بدفع النفقة الشرعية لها ولطفليهما، وحفظ حقها في قائمة المنقولات الزوجية".