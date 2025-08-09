قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل صينية السمك في الفرن بمذاق شهي

يعد السمك البلطي من أشهر الأكلات التي يحبها عدد كبير من الأشخاص، فمذاقها شهي ومميز، ومن أرخص أنواع الأسماك.

ونعرض لكم طريقة عمل صينية سمك بلطي في الفرن، من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري.

مقادير صينية السمك

 4 سمكات بلطي نظيفة

للتتبيلة:

4 حبات طماطم

4 حبات فلفل رومي أخضر

6 فصوص ثوم

ملعقة صغيرة مستردة

فلفل رومي أحمر

شبت

عصير ليمون

زيت زيتون

ملعقة صلصة

كمون

ملح

 3 حبات بطاطس مكعبات

 3 حبات طماطم مكعبات

 3 حبات بصل (أربع تِربع)

 2 حبة فلفل رومي

 شرائح ليمون

طريقة عمل صينية السمك البلطى بالبطاطس المشوى بالفرن ..

طريقة عمل السمك في الفرن

اغسلي السمك ونظفيه جيدًا ثم جففيه واتركيه حتى يجف.

ضعي الطماطم في الكبة مع الفلفل الرومي الأخضر و6 فصوص ثوم، وفلفل رومي أخضر، ومستردة، وعصير ليمون، وزيت زيتون، وصلصة، وكمون، وأضيفي الملح للحصول على تتبيلة السمك المطلوبة.

تبّلي السمك جيدًا بالتتبيلة السابقة، ثم ضعيه في بايركس، يوضع معه بطاطس مكعبات، وطماطم مكعبات، وفلفل رومي حلقات.

ضعي السمك المتبل، وعلى الوجه شرائح ليمون، ثم ضعيه في صينية البايركس وأدخليه الفرن حتى تمام النضج.

