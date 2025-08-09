نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين

أعلنت قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي عن اختيار نقابة الإعلاميين شريكًا وطنيًا للإعلام في نسختها الثانية، المقرر انعقادها خلال شهر أغسطس 2025 بمدينة العلمين الجديدة، برعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء المصري، والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت شعار: "إعلام مبتكر.. وأعمال رائدة"، وبمشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية والأكاديمية الكبرى.

وأكد النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن هذا الاختيار يعكس الدور الوطني الرائد للنقابة في دعم المبادرات الإعلامية الواعدة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب العربي لصقل مهاراتهم المهنية عبر ورش العمل والجلسات الحوارية المتخصصة.

وأشار "سعده" إلى أن هذه الفعالية تمثل فرصة ذهبية للشباب العربي لعرض إبداعاتهم، والتحول من مجرد مستخدمين لوسائل الإعلام الجديدة إلى عناصر فاعلة ومؤثرة في إنتاج المحتوى وصياغة الرسالة الإعلامية، مؤكدًا أن هذه القمة بحق قمة للإبداع بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهي دعوة مفتوحة لكل شباب العرب للمشاركة والانضمام إلى هذا الحدث المتميز.

وتُعد قمة الإبداع الإعلامي منصة إقليمية متميزة تجمع نخبة من الإعلاميين والخبراء والشباب من مختلف الدول العربية لمناقشة مستقبل الإعلام وتحدياته في ظل التحول الرقمي المتسارع، مما يعزز من تبادل الخبرات ويسهم في بناء كوادر إعلامية شابة واعية ومتمكنة.

ودعت النقابة أعضائها من الإعلاميين الشباب للمشاركة في فعاليات القمة عبر الموقع الرسمي:

https://aymcs.com/

مؤكدة أن المشاركة تمثل فرصة استثنائية للتعلم والتواصل والانفتاح على أحدث التجارب الإعلامية في الوطن العربي.