نوع خضار غير متوقع يعالج أمراض القلب ويحمى منها

تعد الطماطم من أشهر الخضروات في العالم العربي بسبب إمكانية استخدامها في عدد كبير من الوصفات ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنها تساعد في حماية الجسم من مشاكل صحية عديدة اذا تم تناولها بكميات معتدلة.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم أهم فوائد الطماطم الصحية.

أمراض القلب والأوعية الدموية



تعتبر الطماطم مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، فضلاً عن الألياف، التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن تناول الليكوبين الموجود في الطماطم يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، بما في ذلك النوبات القلبية، وتصلب الشرايين، والسكتة الدماغية.

الحفاظ على صحة

البصر والبشرة والشعر

تعتبر الطماطم غنية بالكاروتينات، والتي تتحول إلى فيتامين أ في الجسم، مما يساعد على الحفاظ على صحة البصر والبشرة وكذلك الشعر الأقوى والأكثر لمعانًا.

المساعدة في التحكم في ضغط الدم



الطماطم غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن يساعد على ضبط ضغط الدم كما تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يُدرّ البول، ويساعد على تحسين ضغط الدم.