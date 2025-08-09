سعر الدولار الآن السبت آخر تحديث السبت 9 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن .. شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات السبت، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 48.48 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 48.5 جنيه للشراء، 48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

48.48 جنيه للشراء.

48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

48.5 جنيه للشراء.

48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

48.5 جنيه للشراء.

48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

48.51 جنيه للشراء.

48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

48.5 جنيه للشراء.

48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

48.52 جنيه للشراء.

48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

48.5 جنيه للشراء.

48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

48.5 جنيه للشراء.

48.6 جنيه للبيع.