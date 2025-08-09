مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى 49 مليار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم السبت 9 أغسطس 2025 أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ في مختلف البنوك، وذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 48.48 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي استقر عليه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

هذا الاستقرار يأتي في ظل حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة بعد التراجعات التي شهدها الدولار مؤخرًا أمام الجنيه ، وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية وارتفاع الاحتياطي لأكثر من 49 مليار دولار لأول مرة، تحديدا 49 مليارا و36 مليون دولار في نهاية يوليو 2025.

أسعار الدولار في البنوك اليوم 9/8/2025

وفي جولة على البنوك، جاءت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

48.48 جنيه للشراء.

48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

48.51 جنيه للشراء.

48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

48.52 جنيه للشراء.

48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

أسباب استقرار الدولار عند مستوياته الحالية

وفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن استقرار سعر الدولار اليوم يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب على العملة الصعبة، وقد ساهمت عدة عوامل في دعم هذا الاستقرار، أبرزها:

  • تحسن تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين في الخارج.
  • ارتفاع عوائد السياحة في ظل زيادة أعداد الزوار.
  • دخول استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة الأخيرة.
  • سياسات نقدية متوازنة من البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف.

التراجع الأخير للدولار وتعافي الجنيه المصري

على مدى الأسابيع الماضية، شهد سعر صرف الدولار في مصر تراجعًا ملحوظًا، ليصل إلى أدنى مستوى له في السوق منذ عدة أشهر، بعد أن كان قد لامس مستوى 51 جنيهًا في فترات سابقة.

وبحساب نسبة التراجع، فقد فقد الدولار نحو 4.72% من قيمته أمام الجنيه المصري، وهو ما اعتبره محللون تحسنًا قويًا في أداء الجنيه ، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتوافر العملة الأجنبية.

تأثير استقرار الدولار على أسعار السلع

استقرار سعر الدولار اليوم من شأنه أن ينعكس تدريجيًا على سعر السلع، خاصة فيما يتعلق بخفض تكلفة الاستيراد، ما قد يسهم في تهدئة معدلات التضخم. 

توقعات الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى أن استمرار تدفق العملات الأجنبية سيعزز استقرار سعر الدولار اليوم وربما يدفعه لمزيد من التراجع خلال الشهور القادمة، خاصة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، ونجحت الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

