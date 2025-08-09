قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تُعزي جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي
بريطانيا و4دول أوروبية يرفضون قرار الإحتلال بشن عملية عسكرية ضد غزة
رئيس أذربيجان: توقيع اتفاقية السلام مع أرمينيا يوم تاريخي
ما هو الرأي الشرعي في تهجير أهل غزة من أرضهم؟.. دار الإفتاء ترد
أبل تواجه دعوى قضائية خطيرة بشأن Apple Pay
ولدت بضمور بالعصب الشوكي.. والد فرح طفلة بورسعيد يستغيث لإنقاذ حياتها
فيريرا: جماهير الزمالك كلمة السر في الفوز الأول بالدوري.. وسر استبدال دونجا
خالد الغندور : هدف محمد شحاته سيدخل ضمن اختيارات جائزة بوشكاش
قرار مفاجىء من إدارة البنك الأهلي قبل انطلاق مباريات الفريق بالدوري
لبني عبد العزيز تظهر في الإحتفال بعيد ميلادها بعد غياب طويل| شاهد
احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو
شارموفرز يشعل حفل العلمين الجديدة ويقدم زامباهولا تلبية لرغبات الجمهور.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 9-8-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبتالموافق 9-8-2025، داخل السوق الرسمية.

وفقد سعر الدولار مقابل الجنيه ما يقارب من قرشين اثنين داخل السوق الرسمية مع تعاملات اليوم السبت بعد زيادة طفيفة سجلها أمس .

لماذا التراجع؟

أرجعت مصادر مصرفية انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية خلال اليوم السبت، نظرا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي حتى السبت المقبل.

آخر تحديث لسعر الدولار 

مع آخر تداول لسعر الدولار مقابل الجنيه والذي سجله مساء  الخميس نحو  48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول

سعر الدولار

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، المصرف المتحد".

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48,5 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنوك " نكست، سايب".

سعر الدولار اليوم

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار في معظم البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في معظم البنوك من بينها " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، HSBC،التجاري الدولي CIB، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، البركة، فيصل الاسلامي"

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع 

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي"

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الافريقي الدولي، الاسكندرية”

