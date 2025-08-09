سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 9-8-2025

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبتالموافق 9-8-2025، داخل السوق الرسمية.

وفقد سعر الدولار مقابل الجنيه ما يقارب من قرشين اثنين داخل السوق الرسمية مع تعاملات اليوم السبت بعد زيادة طفيفة سجلها أمس .

لماذا التراجع؟

أرجعت مصادر مصرفية انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية خلال اليوم السبت، نظرا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي حتى السبت المقبل.

آخر تحديث لسعر الدولار

مع آخر تداول لسعر الدولار مقابل الجنيه والذي سجله مساء الخميس نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، المصرف المتحد".

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48,5 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنوك " نكست، سايب".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار في معظم البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في معظم البنوك من بينها " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، HSBC،التجاري الدولي CIB، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، البركة، فيصل الاسلامي"

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي"

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الافريقي الدولي، الاسكندرية”