خطة النواب: استقرار الدولار يجب أن ينعكس على أسعار السلع الأساسية

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الواضح، مشيرًا إلى أن الأوضاع النقدية لا تواجه أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية كما يروج البعض.

وأوضح بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تراجع سعر صرف الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا في السوق، يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، ويؤكد أن السوق تمر بمرحلة استقرار نسبي، مدعومة بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن أسعار الخامات الأساسية مستقرة نتيجة ثبات سعر الدولار، مشددًا على أن هذا الاستقرار يجب أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز القدرة الشرائية للأسر المصرية.