أستاذ علوم سياسية: مصر لم تختزل القضية الفلسطينية في غزة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي إن الدولة المصرية لم تختزل القضية الفلسطينية في غزة فقط، بل تتحرك في غزة كما تتحرك في الضفة الغربية، والمفاوضات والاتصالات ما زالت جارية حتى الآن.

مشروع إعادة الإعمار بقطاع غزة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أنه بمجرد وقف إطلاق النار سيتم الحديث عن مشروع إعادة الإعمار في القطاع مرة أخرى، كما سيتم التحرك في هذا المسار بصرف النظر عن الممارسات الإجرامية التي تحدث على أرض غزة.

وأوضح أن الدولة المصرية تتحرك في مسارات متعددة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، لافتا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في تلك النقطة عندما كان يتحدث عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.