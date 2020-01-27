مئوية فريد شوقي تعيد ذكرياته إلى معرض الكتاب.. صور

شهدت قاعة المقهى الثقافي ندوة بعنوان "مئوية فريد شوقي" وذلك بحضور الفنان الكبير سمير صبري والفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي، بدأت الندوة بعرض لمجموعة لقطات لجميع افلام الفنان فريد شوقي، حيث بدأ الفنان الكبير سمير صبري حديثه بتذكرة لمشهد بالوالدين احسان الذي تم عرضة في القاعة وقال" كانت متعة المتعة في العمل مع الملك فريد شوقي وكانت السعادة تغمرني حين أعمل معه ".





وذكر أن من تبنى فريد شوفي هو الفنان انور وجدي وأنه كان يحبه بشده وأعطى له العديد من الأدوار مثل "زوج مراتي" مع الفنانة صباح وكانت بدايه الملك في السينما "ملاك الرحمة"، وهذا سلك له اتجاه لأدوار الشر والتي اشتهر بها بكلمة " بشرف امي" ، وبعدها تمرد فريد شوقي على أدوار الشر واصبح "ملك الترسو".

وبدأ فريد شوقي ينتج أول فيلم له وهو " الأسطى حسن" وتلاها العديد من الأفلام التي انتجها وابرزهم "حميدو" ، "جعلوني مجرما" وكان هذا الفيلم نقلة كبيرة للفيلم الإجتماعى التي تعالج قضية .





وبعد فترة "ملك الترسو" اصبح يعلم أن ملك الترسو لن يستمر ، وادرك أنه لابد من تغيير جلده ، وغير جلده بالفعل من خلال فيلم "امير الانتقام".

واما عن ذكرياته في فيلم بالوالدين احسانا كان هناك حيرة في اختيار الابن والذى اختار الاستاذ سمير صبري هو الفنان فريد شوقي رغم استهزاء احد المنتجين للفيلم استهزء به لأنه خواجة ولن يصلح للدور لكم فريد شوقي صمم عليه وبعد تصويرة اول مشهد معه قال للمنتجين أنه لن يعيدة وطلب من سمير صبري أن يطلب السعر الذي يريدة.





وذكر استاذ سمير صبري أن الموقف الانساني الذي لن ينساه للملك أنه برغم تعبه الشديد في تصوير فيلم " فتوة الناس الغلابة" في مطار القاهرة لم يظهر للناس تعبه.





وانتقل الحديث إلى رانيا فريد شوقي حيث شكرت معرض القاهرة الدولي للكتاب لاحتفاله بمئوية الفنان فريد شوقي الملقب بأبو البنات ولكنه لم يتزمر ابدًا لهذا اللقلب بل ولم يتمني خلفة الولد، وأشارت إلى أول يوم لها في تمثيل فيلم" اه من شربات" ارتعبت من الوقوف أمام الفنان فريد فهو الملك، وعندما ذهبت لتسأله عن طريقة تأدية المشهد قال لها "انا هنا المنتج عاوزة تسالي اسالي المخرج هو الرئيس".





وذكرت أنها تسعد عندما تجد أطفال يعرفون والدها ويشاهدون افلامه فهو أشبه بأكاديمية للفنون فقد مثل واخرج وانتج.

أراد أن تحمل أفلامه رسالة وهذا ماحدث فقد غيرت افلام ك"حميدو"، "كلمة شرف" ، "جعلوني مجرما" وغيرها، القانون المصري، بهذا بدأت المخرجة عبير فريد شوقي حديثها وأضافت أنهم تربوا في منزل فني لا يخلوا من جلسات الفنانين والمخرجين وأن والدها هو من علم "أحمد ذكي" البوكس.





واختتمت الندوة فاعلياتها بأسئلة من الجمهور والتي أجابوا عنها بأن رفض فريد شوقي تجسيد دور الجاسوس لأنه بطل شعبي ولا يستطيع أن يكسر حب الناس، وأضافوا أنه مثل "دويتو" مع الفنانه هدي سلطان والفنانه "كريمة مختار" .