أحلى دولار.. فيديو جديد لمرتزقة أردوغان في ليبيا

انتشر مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن فضيحة جديدة للنظام التركي ويثبت جلب المرتزقة السوريين إلى ليبيا.





ويظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص جالسين على الأرض متفاخرين بالأموال التي في أيديهم.





ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤكدة أنه من داخل ليبيا وللمرتزقة السوريين الموالين لتركيا.





وفي المقطع، يقوم عدد من المرتزقة بعد الأموال التي يتقاضونها بينما يعلق أحدهم "أحلى دولار.. أحلى دينار ليبي".





وفجر المقطع موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين مواصلة تركيا نقل المرتزقة إلى ليبيا وإصرارها على تأجيج الأوضاع في ذلك البلد.





وفي وقت سابق قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن تركيا نقلت نحو 6 آلاف عنصر من مرتزقة أردوغان إلى الأراضي الليبية للقتال بجانب قوات الوفاق.





وأوضح مصطفى بالي أن غالبية المسلحين المنتقلين إلى ليبيا ينتمون إلى فصائل مسلحة سورية موالية لأنقرة، إضافة إلى عناصر من تنظيم الإخوان، مؤكدا أن نعوش عدد من "المرتزقة" الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بدأت في التدفق على سوريا ووصل العشرات منها "خلال الأيام الماضية إلى مدينتي أعزاز وجرابلس، وفقا لموقع "أخبار ليبيا".