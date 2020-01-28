رئيس المصرية للرحمة بالحيوان تكشف عن الطريقة الأمثل للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة.. فيديو

قالت الدكتورة منى خليل رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان ، إن هناك أساليب علمية متخصصة وحديثة ومطبقة أثبتت جدوى وكفاءة في دول أخرى في التعامل مع ظاهرة تسميم الكلاب وبعض الحيوانات.





وأضافت منى خليل،خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن مصر لا يوجد بها الي الآن شركة متخصصة في نقل الحيوانات اما بالنسبة الى الشركات المتواجدة فهي مخصصة في التعامل مع الحشرات والقوارض فقط .





وأوضحت منى خليل ، أن الجمعيات التي نعمل بها هي جمعيات أهلية مشهرة ويوجد لها إشهار في وزاره التضامن الاجتماعي ويمكن اللجوء إلى الجمعيات المتخصصة للتعامل مع هذه الظاهرة .





وتابعت: أنه يمكن للحيوانات الدخول وبكثرة في أي مكان ولكن يجب التعامل معها بالطرق الحديثة بأن نقوم بتطعيمها ونقوم بإعطائهم دواء يمنعها من التكاثر بدل القضاء عليهم.



