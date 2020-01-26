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أخبار العالم

الصين تحظر التجارة في الحيوانات البرية بسبب انتشار فيروس كورونا

الأحد 26/يناير/2020 - 09:47 ص
الصين تحظر التجارة
الصين تحظر التجارة في الحيوانات البرية بسبب انتشار كورونا
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رحيم يسري
أعلنت الحكومة الصينية يوم الأحد، أنها تحظر جميع مبيعات الحيوانات البرية في جميع أنحاء البلاد، في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل.

وتشك السلطات الصينية، في ارتباط الفيروس الجديد المنتشر في ووهان، أنه قد انتشر بسوق في المدينة كان يبيع المأكولات البحرية والحيوانات الحية بما في ذلك الأنواع البرية.

كما أعلنت السلطات في وقت سابق، التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.

وبحسب وكالة "شينخوا" فإن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بدأ في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.
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