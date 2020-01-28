مصرع 8 أشخاص في حريق هائل بعشرات القوارب في أريزونا الأمريكية..فيديو

لقي 8 أشخاص مصرعهم، في حريق هائل دمر عشرات القوارب في مرسى بولاية أريزونا الأمريكية، كما تم إنقاذ 7 أشخاص قفزوا إلى المياه، وتم نقلهم إلى المستشفيات.





وانتشر حريق هائل بسرعة في قوارب بالمرسى، بينما كان الناس في مقاطعة جاكسون بارك نائمين ، ما تسبب في انهيار سقف الرصيف الخشبي للمرسى، وغرق القوارب.





وأعلنت السلطات الأمريكية أنها لم تصل حتى هذه اللحظة إلى سبب نشوب هذا الحريق الضخم.





وبدأ الحريق في تمام الساعة 12.40 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، واجتاح الحريق 35 قاربا من قوارب المنازل، أثناء تواجدها على مرسى نهر تينيسي.





وعلق جين نيكلاوس رئيس إدارة الإطفاء في سكوتسبورو على الحريق وفق ما نقلته شبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "هذا مدمر للغاية، إنها واحدة من أكثر الأشياء المدمرة التي رأيتها على الإطلاق. أعتقد أننا عندما نعلم المزيد من التفاصيل ، سيزداد حجم المأساة".



