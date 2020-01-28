وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان بالمحافظة

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف خدمات المياه والصرف بمحافظة بورسعيد، وبحث رفع كفاءة وتوسعة محطات الصرف الصحى، وإحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحى، لتحسين مستوى الخدمة، وكذا موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث إنه تم وجارٍ تنفيذ 17428 وحدة، بمدينتى (بورفؤاد – بورسعيد).

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة، ولا سيما مشروعات الصرف الصحى، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تقدم كل ما تستطيع من أجل تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكان بورسعيد.

من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فى تنفيذ المشروعات السكنية، التى تتولى تنفيذها وزارة الإسكان، وفى مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو الأمر الذى يستدعى تدعيم منظومة الصرف الصحى، لاستقبال التصرفات الزائدة.

وأضاف المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارٍ تنفيذ محطة مياه سطحية، بطاقة 26 ألف م3/يوم، جنوب بورسعيد (الكاب)، بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر، غرب بورسعيد، بطاقة 20/40 ألف م3/يوم، بتكلفة إجمالية 440 مليون جنيه، ومشروع خطوط المياه المرشحة من محطة المياه السطحية بالكاب إلى شبكات الجنوب، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، ومشروع خطوط المياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر غرب بورسعيد، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

وأشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم التسليم الابتدائي لأعمال المعالجة الثنائية بمحطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 40 ألف م3/يوم، بمنطقة (C9) جنوب بورسعيد، ومن المقرر تشغيل المعالجة ثلاثية فى نهاية مارس المقبل، بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه، كما تم تشغيل المحطة، بمشروع تطوير محطة رفع (S10)، وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطى، وإجراء تجارب التشغيل للمحطة، بمشروع أعمال الحل الدائم للإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد.

وأوضح المهندس إيهاب خضر، أنه جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحي النورس، ومشروع صرف صحي الضواحي، ومشروع محطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة وخط الطرد 3 كم قطر 600 مم، ومشروع استكمال شبكات بورفؤاد، بجانب التسليم الابتدائى لمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد.