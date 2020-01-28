وفر كبير لخزينة الدولة وعائق للاستثمارات.. تعرف على تأثير تراجع أسعار النفط على مصر

تراجعت أسعار المواد البترولية عالميا، إلى أقل مستوى لها منذ فترة كبيرة، بفضل تفشي فيروس "كورونا" والخوف من تحوله إلى وباء، وبات سعر برميل النفط دون الـ60 دولارا، وهو الأمر الذي يعد فائدة كبيرة للاقتصاد المصري، من جهة، وعائقا من جهة أخرى.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" رأي الخبراء.





يقول الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، إن تراجع أسعار النفط عالميا له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث حددت وزارة المالية سعر متوسط لبرميل النفقط في الموازنة العامة 2019/2020 بمقدار 68 دولارا، ومن ثم أي تراجع عن ذلك السعر يعد وفرا للخزانة العامة، خاصة مع تراجع الدولار أيضا.





وأوضح الدكتور رمضان أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن انخفاض أسعار البترول سيكون له مردود إيجابي على خطة الحكومة بعد إلغاء الدعم عم المواد البترولية، إلا أنه للتأكد من أن سعر البرميل بات ثابتا، يجب أن يمر على ذات السعر مدة تصل للشهر، وما غير ذلك هو تذبذب طبيعي بناءً على المؤثرات العالمية.





ويضيف خبير البترول أن لتراجع الأسعار عالميا تأثيرا سلبيا على عمليات التنقيب الجديدة، فكلمات كان السعر قليلا، لا يعد ذلك مشجعا للشركات كي تنقب وتستخرج، ففي النهاية سعر البيع غير مرضٍ، على عكس إذا كان السعر عاليا، فيكون ذلك مشجعا لضح مزيد من الاستثمارات داخل القطاع.





ويرى الخبير أن أوبك دائما تريد المحافظة على أسعار برميل البترول في الحدود المتوسطة، بمعنى أنها لا تسعى إلى زيادة الأسعار بصورة كبيرة، حيث لا تكون فوق الـ100 دولار للبرميل، ولا أن ينخفض سعر البرميل إلى ما دون الـ70 دولارا، ومن ثم يعد ذلك ضغطا على المنظمة.





وانخفض خام القياس العالمي برنت أربعة سنتات إلى 59.28 دولار للبرميل، وكان قد وصل أمس، الاثنين، لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار بعد أن أدى تفشي الفيروس إلى عمليات بيع عالمية للأصول المرتفعة المخاطر.





وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 53.18 دولار، بعد أن أمضى معظم الجلسة اليوم منخفضا عقب أن تراجع لأدنى مستوياته منذ أوائل أكتوبر في الجلسة السابقة عند 52.13 دولار.