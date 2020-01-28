ليفربول يزف بشرى سارة لـ جماهيره بشأن مباراة شروسبيري في كأس الاتحاد





وذكرت صحيفة " ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن نادي ليفربول قرر تخفيض أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام شروسبيري، لتكون بـ 5 جنيهات إسترليني للبالغين، وإسترليني وحيد للأطفال.





وأضافت الصحيفة، أن قرار إدارة ليفربول، يهدف إلى زيادة الحضور الجماهيري للمباراة، التي تقرر خوضها باللاعبين الشباب.





و أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، إراحة العناصر الأساسية خلال مباراة الإياب أمام شروسبيري، المقرر لها 4 فبراير المقبل.





يذكر أن مباراة الذهاب بين ليفربول وشروسبيري انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

قرر نادي ليفربول الإنجليزي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام شروسبيري، ضمن منافسات إياب الدور الخامس، من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.