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رياضة

ليفربول يزف بشرى سارة لـ جماهيره بشأن مباراة شروسبيري في كأس الاتحاد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:53 م
محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول
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محمد السعيد
قرر نادي ليفربول الإنجليزي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام شروسبيري، ضمن منافسات إياب الدور الخامس، من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة " ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن نادي ليفربول قرر تخفيض أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام شروسبيري، لتكون بـ 5 جنيهات إسترليني للبالغين، وإسترليني وحيد للأطفال.

وأضافت الصحيفة، أن قرار إدارة ليفربول، يهدف إلى زيادة الحضور الجماهيري للمباراة، التي تقرر خوضها باللاعبين الشباب.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، إراحة العناصر الأساسية خلال مباراة الإياب أمام شروسبيري، المقرر لها 4 فبراير المقبل.

يذكر أن مباراة الذهاب بين ليفربول وشروسبيري انتهت بالتعادل الإيجابي  2 - 2.
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