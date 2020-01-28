غدا.. البابا تواضروس الثاني يستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بكاتدرائية العباسية

يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء غد الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فاعليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، ضمن اجتماعه الأسبوعي الذى يستأنف غدا بعد توقفه بسبب أعياد رأس السنة والميلاد المجيد.





وانطلق بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون أسبوع الصلاة من أجل الوحدة التي الذي ينظمه مجلس كنائس مصر و مجلس كنائس الشرق الأوسط.





ويقام أسبوع الصلاة تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم أسحق بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك، بحضور نيافة الانبا باخوم النائب البطريركي للايبارشية البطريركية والعديد من الأباء الكهنة والرهبان والراهبات والشعب من الطوائف المختلفة.





بدأ اليوم بكلمة ترحيب من الأب أغسطينوس موريس راعي الكنيسة للحضور من مختلف الكنائس، واحتوي اليوم العديد من الترانيم الروحية من كورال الكنيسة والقراءات الكتابية والألحان الكنيسة المختلفة.





كما تضمن برنامج اليوم العديد من الكلمات، و منها كلمة الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط القس رفعت فكري وكلمة الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأب بولس جرس، بالإضافة إلى مجموعة من الكلمات من الكنيسة الإنجيلية والأرثوذوكسية والأسقفية والكاثوليكية.





واختتم اليوم بصلاة من أجل الوحدة والبركة الرسولية الختامية والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء من البهجة سادت الحضور.



