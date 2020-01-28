عاجل من اتحاد المصريين بالخارج عن أوضاع الجالية المصرية في الصين

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج أنه يتواصل مع قياداته المنتشرة في جمهورية الصين الشعبية للإطمئنان على أحوال الجالية المصرية هناك.





وأكد الاتحاد أن المصريين هناك في حالة جيدة بالرغم من استنفار الحكومة الصينية في كل مكان هناك خصوصًا في ولاية ووهان التي يسيطر عليها فيروس كورونا.





ونفوا وجود إصابات بين المصريين هناك وأن الجميع في مختلف المدن بحالة جيدة بمن فيهم الطلبة المصريين الدارسين هناك، والمصريون هناك يلزمون منازلهم شأن الجميع والقادمين إلى الصين يلزمون فنادقهم ولا يوجد خطر من ذلك إلا خوفهم من نفاذ كميات المواد الغذائية التي قام بعضهم بتخزينها.





وثمن والاتحاد العام للمصريين في الخارج دور السفارة المصرية في بكين التي تصدر بيانات توعوية بين الحين والآخر وتقوم أيضا بتسجيل بيانات المصريين هناك من الوافدين والطلبة والمقيمين.