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توك شو

عازف بورسعيدي: آلة السمسمية من التراث الأصيل.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:32 م
رؤوف عبد السلام
رؤوف عبد السلام
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ريهام فيكتور
قال رؤوف عبد السلام عازف سمسمية بورسعيدي، إنه تربى على عزف آلة السمسمية منذ صغره ، لافتا إلى أن والده كان راقصا في فرقة الفنون الشعبية البورسعيدية.
وأضاف رؤوف عبد السلام من خلال حواره ببرنامج "in box" المذاع على فضائية "صدى البلد 2" أنه بدأ كعازف جيتار فى بدايتة ، لافتا إلى أنه لم يشعر حينها  بالسعادة والراحة فى عزفه ، وذلك نظرا لنشأته وسط اهل بورسعيد المشهورين بعزف السمسمية .

وأشار عازف السمسمية البورسعيدي إلى أن والده كان دائما يحصد جائزة راقص أول بفرقة الفنون الشعبية، وأوضح أنه خريج معهد حاسب الى ومتخصص سوشيال ميديا وعزف السمسمية هواية ليس إلا .

وتابع عازف السمسمية البورسعيدى أن آلة السمسمية لها روح خاصة عن باقى الآلات الموسيقية ، آلة السمسمية من التراث البورسعيدى الاصيل فى الموسيقى العربية.
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