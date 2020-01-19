غضب على سوشيال ميديا بسبب خروج المصرية هايدي محمد من ذا فويس كيدز

أثارت الطفلة المصرية هايدي محمد غضب رواد سوشيال ميديا بسبب خروجها من برنامج ذا فويس كيدز رغم قوة صوتها وأدائها المبهر لأغنية هذه ليلتي لأم كلثوم.



وأبدى رواد سوشيال ميديا عن تعجبهم من عدم اختيار أعضاء لجنة تحكيم ذا فويس كيدز " نانسي عجرم، محمد حماقي ، عاصي الحلاني"، مشيرين إلى أن موهبتها أفضل من الكثير من المشتركين الأطفال الذي تم اختيارهم للانضمام لـ ذا فويس كيدز.



ولفت بعضهم إلى أن هناك تعمدا من القائمين على برنامج ذا فويس كيدز بعدم وجود عدد كبير من المشتركين المصريين.



يذكر أن الموسم الأول والثاني من البرنامج حققا نجاحا كبيرا جدًا، وشهدا حضور عدد كبير من المواهب التي تميزت بالغناء على خشبة المسرح الخاصة بالبرنامج.



كما قام فريق "ذا فويس كيدز"، مؤخرًا بطرح أوبريت غنائي جديد في حب مصر، جاء تحت عنوان "قول يا تاريخ"، حيث اشترك به مجموعة من أطفال البرنامج في مواسمه السابقة.



ويجسد أوبريت "قول يا تاريخ" ملحمة حب أطلقها فريق العمل، عبروا من خلالها عن مدى حبهم لمصر بالرغم من اختلاف جنسياتهم وصغر سنهم.