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محافظات

«قومي المرأة» يناهض قضايا العنف بمسرحية كلمة السر في كفر الشيخ ..صور

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:42 م
قومي المرأة يناهض
قومي المرأة يناهض قضايا العنف
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محمود زيدان

شهد مركز شباب متبول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، العرض المسرحي التوعوي  "كلمة السر" للتوعية بأخطر قضايا العنف ضد المرأة، و الذي نظمه مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز "من كل حتة" للفنون مسرحية.


وتضمن العرض المسرحي مشاهد تمثيلية عن قضايا الزواج المبكر و ختان الإناث والمرأة المعيلة و التحرش و إدمان المخدرات، من خلال استخدام واعٍ لأسلوب تبادل الأدوار مع الجمهور للتفاعل المستمر بالإضافة إلى أسلوب التدخل واقتراح حلول ونهايات بديلة ومختلفة للقصص المعروضة وذلك من الجمهور.


وعلى هامش المسرحية،وأعلن أعضاء الأمانة العامة بالمجلس القومي للمرأة، عن الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115 ، وخط نجدة الطفل 16000 كأحد المصادر المجتمعية الاساسية المقدمة لمختلف أنواع الدعم، فضلًا عن التوعية بأهمية الشمول المالي وأهمية محفظة الهاتف المحمول في الفترة المقبلة.


جاء ذلك بحضور، الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ وعبد العزيز الدفراوي، مدير مركز شباب متبول و إيمان شوقي وأحمد جمعة، ومحمود إسماعيل من الأمانة العامة للمجلس، و فريدة عبدالعزيز وسوسن هيبة وماجدة عمر وعفاف الجمل وسعيدة كامل أعضاء فرع المجلس وهبة إبراهيم، محامى مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس.

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يأتي هذا في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لرفع الوعي لدى المجتمع لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتوعية النساء بحقوقهن التي كفلها لهن الدستور والقانون مع تبصيرهن بمصادر الدعم المختلفة الموجودة بالمجتمع لتحسين جودة حياتهن وإحداث تغيير إيجابي بالمجتمع  واتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

«قومي المرأة» يناهض قضايا العنف بمسرحية كلمة السر في كفر الشيخ ..صور
«قومي المرأة» يناهض قضايا العنف بمسرحية كلمة السر في كفر الشيخ ..صور
«قومي المرأة» يناهض قضايا العنف بمسرحية كلمة السر في كفر الشيخ ..صور
«قومي المرأة» يناهض قضايا العنف بمسرحية كلمة السر في كفر الشيخ ..صور
«قومي المرأة» يناهض قضايا العنف بمسرحية كلمة السر في كفر الشيخ ..صور
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