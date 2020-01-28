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حوادث

تأجيل محاكمة 13 متهما في فساد القمح

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:36 م
محكمة
محكمة
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أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، اليوم الثلاثاء، محاكمة ١٣ متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فساد القمح، لـ 24 مارس المقبل، للمرافعة.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر كونهم موظفين عموميين وأعضاء لجان الفرز والاستلام، وأمناء عهد صومعة أرم وشونة أبناء الجيزة، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر عبدالغفار السلاموني الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 64 مليون جنيه، وللمتهم الثالث عشر محمد كامل أبو حشيش الاستيلاء على مبلغ 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها، دون أن يتم تورديها بصورة فعلية، وهو ما يعد تزوير رسمي بإثباتهم كميات وهمية من القمح على خلاف الحقيقة.

يذكر أن النائب العام السابق أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، لاستيلائهم على المال العام، والتزوير في كشوفات رسمية، بإدراج كميات وهمية من القمح على حساب الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك بغرض التربح.

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