هتافات دعم وقصيدة تأييد.. شاهد حفاوة استقبال أهالي الجيزة لـ أبو العينين

استقبل أهالي وعائلات الجيزة رجل الصناعة الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح للانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، بحفاوة ضخمة، خلال لقاء جمعه بهم لدعم وتأييده لانتخابات البرلمان التكميلية.





واحتشد أهالي الجيزة بأعداد غفيرة وقاموا بإهداء أبو العينين قصيدة:"أبو العينين يا أبو العينين.. حبايبك واقفة على الصفين.. خليك فاكر واحنا وراك.. كل قلوبنا وروحنا فداك"، إلى جانب الهتافات المستمرة حبًا وتأييدًا له.





وقاموا بتعليق اللافتات الداعمة لمحمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية، وأكدوا أن ترشحه كان رغبة من أهالي الجيزة، الذين كانوا يفتقدون تمثيله النيابي خلال السنوات الماضية، وأكدوا أنهم يقدرون قيمة وقامة محمد أبو العينين وسيقفون مصطفين أمام لجان الاقتراع لانتخابه ممثلا عنهم في البرلمان.





يخوض رجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة.