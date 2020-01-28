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أخبار البلد

سفير مصر يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني العلاقات الثنائية ونشاط المستشفى المصري

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:28 م
الدكتور ياسر علوي
الدكتور ياسر علوي - سفير مصر بلبنان
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أ ش أ
استعرض سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، آخر تطورات الأوضاع الحالية وبعض القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، للسفير الدكتور ياسر علوي، بغرض الاستماع لتقييم رئيس الوزراء اللبناني للأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا وتصور الحكومة الجديدة للسبل التعامل معها.

وقام سفير مصر بإطلاع رئيس الحكومة اللبنانية على نشاط عمل "المركز الطبي الاستشفائي المصري" في العاصمة بيروت، بعد مُضي أسبوعين على بدء تشغيله، مشيرا إلى أن المركز يستقبل حاليا نحو 500 شخص يوميا، يتلقون الخدمات الطبية والعلاجية والدوائية بصورة مجانية بالكامل وذلك في إطار حرص مصر على دعم الشعب اللبناني، لاسيما في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها لبنان.
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