وزيرة البيئة: نحرص على إنشاء إدارة لحقوق الإنسان بالوزارة وزراعة 10 آلاف شجرة في أسبوعين

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرصها على إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في الوزارة بالتوازي مع خدمة المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بتدريب العاملين فيها للعمل في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.





وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد في تصريح اليوم الثلاثاء إن دور الوزارة قائم على التأكد من دمج البعد البيئي في كافة الخطط والاستراتيجيات في كافة الوزارات، موضحة أن الوزارة تعمل على حق الإنسان في المعرفة حيث تم إعداد استراتيجية الاتصال البيئي وإطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم زراعة 10 آلاف شجرة في أسبوعين.





وأضافت أن الوزارة تعمل على مواجهة تحديات كثيرة في ملف البيئة من خلال البحث والدراسة وزيادة الوعي لدى المواطنين، مشيرة إلى قيام جهاز المخلفات بإنشاء منظومة متكاملة للمخلفات تقوم على التخطيط والرقابة، مع البدء في تنفيذ البينية التحتية والتي سيتم الانتهاء منها خلال عامين في كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والإنتاج الحربي.





وتابعت فؤاد أن الوزارة تقوم بدراسة تقييم أثر بيئي لكافة المشروعات مع مراعاة مسار التنمية، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع 7555 دراسة تقييم اثر بيئي خلال العام الماضي، كما تم الاتفاق مع بعض البنوك لتوفير حزم تمويلية للإصحاح البيئي بالمصانع، لافتة إلى قيام الوزارة بإخلاء مخزن الصف من اللاندين حفاظا على البيئة وحقوق الإنسان في بيئة نظيفة وآمنة.





وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم الانتهاء من استراتيجية المخلفات الزراعية بما يتوافق مع طبيعة المحاصيل الزراعية في كل محافظة، كما أن الوزارة تعمل حاليا على قضية المخلفات الخطرة والمخلفات الإلكترونية ودمج القطاع غير الرسمي في هذا المجال، منوهة بأن الوزارة تقوم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني حيث تم تدريب السيدات في المحميات على الأشغال اليدوية وتطوير البنية التحتية للمحميات، كما تعمل الوزارة على دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مع مع وزارة التربية والتعليم.





وأوضحت أن الوزارة استقبلت 5999 شكوى خلال العام الماضي حيث تم الاستجابة لتلك الشكاوى بنسبة 100% طبقا للمعايير الخاصة بإنهاء الشكاوى.